БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

FITCH RATINGS ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ БАНКА РАЗВИТИЯ

09:34 11.06.2019 Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Банка развития на уровне «B». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз по рейтингу – «Стабильный». Агентство сохраняет позитивную оценку системной значимости деятельности Банка развития, направленной на реализацию государственных задач в рамках экономической и социальной политики.