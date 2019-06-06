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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
FITCH RATINGS ПОДТВЕРДИЛО ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЙТИНГ БАНКА РАЗВИТИЯ
09:34 11.06.2019
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Банка развития на уровне «B».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, прогноз по рейтингу – «Стабильный».
Агентство сохраняет позитивную оценку системной значимости деятельности Банка развития, направленной на реализацию государственных задач в рамках экономической и социальной политики.
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