С 10 июня 2019 года держателям платежных карточек Белгазпромбанка платежных систем Visa и Mastercard в сервисах дистанционного банковского обслуживания (системе «Интернет-банк» и мобильном приложении «BGPB mobile») доступны международные переводы в национальной валюте на карточки Visa и Mastercard, эмитированные банками-нерезидентами.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для совершения перевода с карточки Белгазпромбанка на карточку банка-нерезидента достаточно знать номер карточки (16-тизначный номер) и ФИО получателя (на латинице).