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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАЛИ ВОЗМОЖНЫ P2P-ПЕРЕВОДЫ ЗА ГРАНИЦУ С КАРТОЧКИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА
13:51 10.06.2019
С 10 июня 2019 года держателям платежных карточек Белгазпромбанка платежных систем Visa и Mastercard в сервисах дистанционного банковского обслуживания (системе «Интернет-банк» и мобильном приложении «BGPB mobile») доступны международные переводы в национальной валюте на карточки Visa и Mastercard, эмитированные банками-нерезидентами.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для совершения перевода с карточки Белгазпромбанка на карточку банка-нерезидента достаточно знать номер карточки (16-тизначный номер) и ФИО получателя (на латинице).
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