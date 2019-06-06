С 14 июня 2019 г. ЗАО "Цептер Банк" прекращает выпуск карточек Visa Classic сроком на 1 год (BYN, USD, EUR) и приступает к выпуску Visa Classic (payWave) с бесконтактным интерфейсом сроком на 3 года (BYN, USD, EUR).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим c 14 июня будут действовать тарифы на выпуск и перевыпуск основных и дополнительных карточек Visa Classic (payWave) c бесконтактным интерфейсом сроком на 3 года.

Кроме того, в связи с требованиями правил проведения валютных операций, утвержденных постановлением правления НБ РБ, меняются тарифы комиссионных вознаграждений за SMS-оповещение клиентов о приходных/расходных операциях со счетов в иностранной валюте (EUR, USD). Тарифы за услугу"SMS-оповещение" (ежемесячно) устанавливаются в белорусских рублях. Комиссионное вознаграждение об операциях со счетов в долларах США и евро составит 2,50 рублей.

Списание со счетов будет проходить в валюте счета по курсу, действующему для валютно-обменных операций с использованием банковских платежных карточек, на дату взимания вознаграждения (плата за июнь 1 июля 2019 года будет списываться уже по новому тарифу).