Банк развития Беларуси и АО «Россельхозбанк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках участия 7 июня в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, документ направлен углубить взаимодействие между финансовыми институтами, прежде всего ориентированное на наращивание экспортных поставок сельскохозяйственной продукции предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации.

«За многолетнюю историю своей работы один из опорных банков Российской Федерации – Россельхозбанк – накопил уникальные знания и опыт в сфере финансовой поддержки сельского хозяйства. Производство востребованной и конкурентоспособной на внешнем рынке продукции является определяющим вектором развития сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь. Банк развития активно финансирует инвестиционные проекты в национальном сельскохозяйственном секторе, и мы очень высоко ценим искреннюю готовность и открытость наших коллег из Россельхозбанка делиться с нами накопленным опытом», – прокомментировал подписание соглашения председатель Правления Банка развития Андрей Жишкевич.