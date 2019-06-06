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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ И РОССЕЛЬХОЗБАНК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
10:28 10.06.2019
Банк развития Беларуси и АО «Россельхозбанк» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках участия 7 июня в мероприятиях Петербургского международного экономического форума.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, документ направлен углубить взаимодействие между финансовыми институтами, прежде всего ориентированное на наращивание экспортных поставок сельскохозяйственной продукции предприятиями Республики Беларусь и Российской Федерации.
«За многолетнюю историю своей работы один из опорных банков Российской Федерации – Россельхозбанк – накопил уникальные знания и опыт в сфере финансовой поддержки сельского хозяйства. Производство востребованной и конкурентоспособной на внешнем рынке продукции является определяющим вектором развития сельскохозяйственного производства в Республике Беларусь. Банк развития активно финансирует инвестиционные проекты в национальном сельскохозяйственном секторе, и мы очень высоко ценим искреннюю готовность и открытость наших коллег из Россельхозбанка делиться с нами накопленным опытом», – прокомментировал подписание соглашения председатель Правления Банка развития Андрей Жишкевич.
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