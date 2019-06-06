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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЛАТЕЖИ КОЛЬЦОМ ДОСТУПНЫ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ
14:08 07.06.2019

Клиентам ОАО «Белагропромбанк» доступны платежи кольцом. PayRing – кольцо стандарта EMV на базе международной платежной системы Visa со встроенной технологией бесконтактных платежей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, презентация уникальной бесконтактной платежной технологии PayRing состоялась 6 июня в рамках международного делового мероприятия Visa Cashless Summit, организованного компанией Visa в Минске. Саммит прошел при активном участии представителей белорусских банков, финансовых компаний, ритейла, электронной коммерции, финтеха, мобильных операторов.

Не так давно клиентам банка была предложена возможность осуществлять транзакции смартфонами, теперь появилась возможность совершать платежи кольцом. Платежи кольцом, в котором работает бесконтактная технология, очень комфортна и для держателя кольца, и для предприятия торговли и сервиса, ведь совершаются транзакции в считанные секунды – одним касанием.

«Мы уверены, что новый платежный инструмент – бесконтактное кольцо – скоро получит высокую популярность среди населения. Кольцо очень удобно в эксплуатации – оно всегда рядом, людям, которые спешат по своим делам, не нужно открывать бумажник, чтобы достать карточку, торопиться достать смартфон. Просто руку с кольцом нужно поднести к терминалу – и оплата совершена. Кроме того, это еще и очень стильный аксессуар. Кольцо выполнено из высококачественной керамики и может служить удачным ювелирным дополнением к вашему образу. Безусловно, платежные кольца PayRing – это достойная альтернатива платежным карточкам», – отметила операционный директор дивизиона розничного бизнеса ОАО «Белагропромбанк» Анна Свистунова.

Аксессуар отлично работает благодаря микромодулям технологии NFC, такие же модули встраиваются в традиционные пластиковые карточки, но для колец разработчики создали чипы особой конфигурации. Их маленький размер позволяет добиться компактного размещения чипа в стильном ювелирном изделии. Керамика способствует точности передачи данных: материал отлично выдерживает любые нагрузки, его крайне сложно разбить, при падении работа антенны не нарушается, чип невозможно повредить. Прочность корпуса способствует сохранности гаджета при ударах, падениях на пол, отлично выдерживает платежное кольцо и погружение в воду.

В рамках Visa Cashless Summit был презентован мобильный банкомат Белагропромбанка, торжественный запуск которого планируется уже в самое ближайшее время.
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