Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов и председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, в соответствии с документом стороны намерены развивать сотрудничество в области финансирования наиболее капиталоемких, социально значимых инвестиционных, транспортных и инфраструктурных проектов. Будет налажено взаимодействие для продвижения товаров, работ и услуг белорусских производителей на рынки государств — участников ЕАБР.

Банки планируют выстроить работу в области казначейской деятельности путем заключения сделок на валютном и денежном рынках, включая межбанковские кредиты и операции с производными финансовыми инструментами (свопы).