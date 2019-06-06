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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕАБР И БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ
13:31 07.06.2019

Председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов и председатель правления ОАО «Банк развития Республики Беларусь» Андрей Жишкевич в рамках Петербургского международного экономического форума подписали меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре ЕАБР, в соответствии с документом стороны намерены развивать сотрудничество в области финансирования наиболее капиталоемких, социально значимых инвестиционных, транспортных и инфраструктурных проектов. Будет налажено взаимодействие для продвижения товаров, работ и услуг белорусских производителей на рынки государств — участников ЕАБР.

Банки планируют выстроить работу в области казначейской деятельности путем заключения сделок на валютном и денежном рынках, включая межбанковские кредиты и операции с производными финансовыми инструментами (свопы).
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