Очередное обновление Интернет-банкинга ОАО «Белинвестбанк» для юридических лиц дополнило систему новыми удобными сервисами и функциями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все участники групп компаний и крупных холдингов теперь могут работать в Интернет-банкинге под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса.

Система «Интернет-банкинг» Белинвестбанка – это веб-приложение, для работы в котором юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам достаточно иметь компьютер с выходом в сеть Интернет. Так пользователь получает возможность управлять своими счетами с любого компьютера из любой точки мира, а также иметь всю необходимую для ведения бизнеса информацию в режиме реального времени – 24 часа в сутки.

Свежее обновление Интернет-банкинга позволило крупным холдингам, группам компаний и филиалам, объединенным общим управлением материнской компании, заходить в систему под одним уникальным логином. Таким образом, теперь наше веб-приложение дает возможность открывать в браузере несколько личных кабинетов разных организаций (для корректной работы сервиса рекомендуем использовать любой браузер, за исключением Internet Explorer). Чтобы воспользоваться данным сервисом, направьте заявление в банк (произвольной формы) о подключении данной услуги.

Кроме того, при авторизации в кабинете через ЭЦП больше нет необходимости менять ключи. Можно использовать USB-HUB с несколькими ключами одновременно, обеспечивая тем самым удобство в проведении платежей (при подписании документов необходимо использовать внешние ключи ЭЦП Aвест Республиканского удостоверяющего центра государственной системы управления открытыми ключами).

Еще одна опция, которая позволит вам комфортно работать и управлять своим временем, – настройка продолжительности сеанса.

В меню «Настройки» появилась дополнительная вкладка «Настройка сеанса». Максимальная настройка времени, при которой система будет продолжать работать в режиме ожидания, составляет 30 минут. В ближайшее время мы планируем увеличить тайм-аут до 99 минут.