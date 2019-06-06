|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ИНТЕРНЕТ-БАНКИНГЕ БЕЛИНВЕСТБАНКА ДЛЯ ЮРЛИЦ МОЖНО ПОДПИСЫВАТЬ ДОКУМЕНТЫ РАЗНЫМИ ЭЦП БЕЗ ЗАМЕНЫ КЛЮЧЕЙ
12:08 07.06.2019
Очередное обновление Интернет-банкинга ОАО «Белинвестбанк» для юридических лиц дополнило систему новыми удобными сервисами и функциями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, все участники групп компаний и крупных холдингов теперь могут работать в Интернет-банкинге под одним уникальным логином и открывать личные кабинеты одновременно из нескольких закладок одного браузера. Появилась возможность подписывать документы разными ЭЦП без замены ключей, а также управлять временем сеанса.
Система «Интернет-банкинг» Белинвестбанка – это веб-приложение, для работы в котором юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, нотариусам, адвокатам достаточно иметь компьютер с выходом в сеть Интернет. Так пользователь получает возможность управлять своими счетами с любого компьютера из любой точки мира, а также иметь всю необходимую для ведения бизнеса информацию в режиме реального времени – 24 часа в сутки.
Свежее обновление Интернет-банкинга позволило крупным холдингам, группам компаний и филиалам, объединенным общим управлением материнской компании, заходить в систему под одним уникальным логином. Таким образом, теперь наше веб-приложение дает возможность открывать в браузере несколько личных кабинетов разных организаций (для корректной работы сервиса рекомендуем использовать любой браузер, за исключением Internet Explorer). Чтобы воспользоваться данным сервисом, направьте заявление в банк (произвольной формы) о подключении данной услуги.
Кроме того, при авторизации в кабинете через ЭЦП больше нет необходимости менять ключи. Можно использовать USB-HUB с несколькими ключами одновременно, обеспечивая тем самым удобство в проведении платежей (при подписании документов необходимо использовать внешние ключи ЭЦП Aвест Республиканского удостоверяющего центра государственной системы управления открытыми ключами).
Еще одна опция, которая позволит вам комфортно работать и управлять своим временем, – настройка продолжительности сеанса.
В меню «Настройки» появилась дополнительная вкладка «Настройка сеанса». Максимальная настройка времени, при которой система будет продолжать работать в режиме ожидания, составляет 30 минут. В ближайшее время мы планируем увеличить тайм-аут до 99 минут.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
Курсы в банках
на 07.06.2019
Конвертация в банках
на 07.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте