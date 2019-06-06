Председатель Ассоциации белорусских банков Александр Кучинский, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове, исполняющей обязанности регионального менеджера в Беларуси Светлана Чирва и директор Visa по связям с государственными органами в регионе СНГ и Юго-Восточной Европы Юлия Завалишина в преддверии первого Visa Cashless Summit в Минске обсудили развитие безналичных расчетов и цифровую трансформацию банковского сектора в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Ассоциации, на состоявшейся 5 июня встрече стороны также рассмотрели вопросы эквайринга и повышения финансовой грамотности населения, организацию совместных мероприятий и конкурсов.

6 июня в Минске при участии Ассоциации белорусских банков прошел первый Visa Cashless Summit на тему «Инновации, данные, технологии и экономический рост». Форум собрал ключевых партнеров отечественного и международного рынка платежных технологий, в том числе представителей банковского сектора, ритейла, электронной коммерции, финтеха, мобильных операторов и других участников, чтобы обсудить будущее платежей в контексте инновационного развития платежной инфраструктуры.

В саммите приняли участие европейские и региональные топ-менеджеры компании Visa, председатель Ассоциации белорусских банков А. Кучинский, представители Национального банка Беларуси и ведущих белорусских банков.

В частности, в рамках форума состоялась панельная дискуссия «Инновационная трансформация банковского сектора: возможности, вызовы и финансовые цели». Участники обсудили текущие достижения и перспективы цифровой трансформации рынка платежей, влияния технологий на экономику и пользовательский опыт, цифровизацию и безналичные платежи как вектор развития и роста экономики Беларуси, цифровую повестку Национального банка и ключевых участников платежной индустрии.