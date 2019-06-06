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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕВРАТИТЬ СМАРТФОНЫ В ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ
09:46 07.06.2019

В Беларуси начинается тестирование технологии Tap to phone, которая превращает любой смартфон с чипом NFC в платежный терминал. Специальное мобильное приложение было представлено 6 июня на Visa Cashless Summit. Пилотный проект был разработан «Приорбанк» ОАО совместно с IBA при поддержке Visa.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основная задача новой технологии - облегчить жизнь малому бизнесу, предпринимателям, а также упростить безналичные расчеты в сфере услуг и розничной торговли.

«Технология Tap to phone видится нам потенциально очень востребованной среди белорусского бизнеса. Она позволит кардинально снизить затраты бизнеса на внедрение бесконтактных платежей и сделать эквайринг более доступным. При этом мы соблюдаем все требования Нацбанка в отношении бесконтактных платежей в Беларуси», – отметила директор департамента по работе с малыми и средними предприятиями Приорбанка Светлана Гулькович.

Фактически, технология полностью заменяет pos-терминалы на их цифровой аналог. Оплата может приниматься как бесконтактными банковскими картами, так и смартфонами, часами и другими девайсами с NFC.

Представители Visa отметили, что внедрение данной технологии включит Беларусь в число самых передовых стран по использования бесконтактных платежей.

«Во время разработки технологии мы столкнулись с двумя проблемами, которые успешно удалось решить: безопасность и универсальность. С точки зрения безопасности все платежи Tap to phone защищены по тем же высоким стандартам Visa, что и обычные бесконтактные платежи. Что касается адаптации под стандарты разных смартфонов, то нам удалось решить и эту проблему. Единственное требование к ним – наличие чипа NFC и подключение к интернету», – отметил вице-президент и глава отдела инноваций Visa Акшай Чопра.

Пока технология находится в тестовом режиме. После завершения пилотного проекта возможность пользоваться приложением будет предоставлена компаниям, которые находятся на обслуживании в Приорбанке.
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