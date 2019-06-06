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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 7 ИЮНЯ
16:32 06.06.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 7 июня с 7.30 до 13.00 регламентные технические работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) в работе подсистемы Интернет-Банк для физических лиц, включая мобильные приложения.
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