БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ УТРОМ 7 ИЮНЯ

16:32 06.06.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет 7 июня с 7.30 до 13.00 регламентные технические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) в работе подсистемы Интернет-Банк для физических лиц, включая мобильные приложения.