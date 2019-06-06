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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПЕРВЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ КОЛЬЦА ПОЯВИЛИСЬ В БЕЛАРУСИ
14:24 06.06.2019

Белорусы смогут совершать бесконтактные платежи не только смартфонами и умными часами, но и уникальными платежными кольцами. Выход на белорусский рынок новой технологии стал возможен благодаря партнерству ЗАО «МТБанк» и международной технологической платежной компании Visa. Запуск совместного проекта был анонсирован в Минске на 6 июня в рамках Visa Cashless Summit.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, банковские продукты с каждым годом совершенствуются и не перестают удивлять. Неоспоримая тенденция – рост платежей смартфонами и гаджетами. Платежное кольцо сложно отличить от обычного украшения. Стильное и гармоничное, оно очень естественно вписывается в образ современного человека. С таким необычным финансовым аксессуаром можно чувствовать себя комфортно в любой обстановке: быть продвинутым на деловой встрече, стильным в ресторане или раскрепощенным на утренней пробежке.

«Платежное кольцо Visa – это новый шаг в развитии бесконтактных платежей и уникальный гаджет, созданный на стыке технологий, финансов и пользовательского опыта. Кольцо уже было с триумфом запущенно в Украине и России, а теперь станет доступно и белорусам. Мы приняли решение, что поддержим инициативу Visa в нашем регионе, потому что видим, насколько продвинутыми стали белорусы. Мы верим, что с помощью платежных колец сможем подарить новый впечатляющий опыт людям, которые любят технологичные новинки и гаджеты», – рассказал директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

Чтобы совершать оплату с помощью платежного кольца, нужно просто поднести его к терминалу с возможностью приема бесконтактных платежей – операция будет выполнена автоматически. Для совершения оплаты не понадобится ни карточка, ни смартфон. Платежи в одно касание базируются, как и в случае с традиционной банковской картой, на специальном чип-модуле, поддерживающем бесконтактную связь. Скорость, удобство и высокий уровень безопасности таких транзакций заслужили авторитет у самых требовательных клиентов. Если кольцо будет случайно утеряно, то заблокировать доступ к счету можно будет в считанные секунды, как и банковскую карточку.

Платежное кольцо создано с учетом последних тенденций в разработке гаджетов. С ним можно нырять на глубину до 50 метров, оно не повреждается при падении, не требует подзарядки и работает полностью автономно. Стильный платежный аксессуар представлен в двух цветах – черном и белом.

Платежные кольца Visa станут доступны белорусам в июле. Их стоимость пока не анонсируется. Однако уже сейчас известно, что МТБанк планирует разыграть 50 колец среди своих клиентов.
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