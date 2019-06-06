|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ПРИОРБАНКЕ МОЖНО ВЫБРАТЬ ДАТУ ДЛЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПЛАТЕЖА ПО КРЕДИТУ
13:17 06.06.2019
Клиенты «Приорбанк» ОАО при получении Универсального потребительского кредита могут выбрать удобную дату для ежемесячного платежа с 1 по 28 число включительно.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, таким образом, у клиентов есть возможность совершать платеж по кредиту прямо в день получения заработной платы.
Оформить потребительский кредит со ставкой от 15,1% годовых можно в интернет-банке, мобильном приложении Prior Online, на сайте банка, обратившись в любое отделение банка или позвонив в контакт-центр по телефону 289-90-90.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 06.06.2019
Курсы в банках
на 06.06.2019
Конвертация в банках
на 06.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте