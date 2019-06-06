Клиенты «Приорбанк» ОАО при получении Универсального потребительского кредита могут выбрать удобную дату для ежемесячного платежа с 1 по 28 число включительно.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, таким образом, у клиентов есть возможность совершать платеж по кредиту прямо в день получения заработной платы.

Оформить потребительский кредит со ставкой от 15,1% годовых можно в интернет-банке, мобильном приложении Prior Online, на сайте банка, обратившись в любое отделение банка или позвонив в контакт-центр по телефону 289-90-90.