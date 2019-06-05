БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В БРЕСТЕ

10:53 06.06.2019 ОАО «Паритетбанк» с 5 июня ввело в эксплуатацию банкомат АТМ 11543 ЦБУ №15 в Бресте (ул. Советская, 12). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.