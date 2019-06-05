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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В БРЕСТЕ
10:53 06.06.2019
ОАО «Паритетбанк» с 5 июня ввело в эксплуатацию банкомат АТМ 11543 ЦБУ №15 в Бресте (ул. Советская, 12). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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