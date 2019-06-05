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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПОПОЛНИТЬ ВКЛАДЫ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ТЕПЕРЬ МОЖНО ЧЕРЕЗ ЕРИП
16:52 05.06.2019
ОАО «Белгазпромбанк» с 5 июня расширяет возможности для своих вкладчиков: теперь пополнить вклады Белгазпромбанка в национальной валюте можно посредством системы ЕРИП.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для проведения операции пополнения достаточно указать номер счета по учету вклада (депозита). Уточнить свой номер счета по учету вклада можно самостоятельно в разделе «Мои счета» форм услуг дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» или «Мобильное приложение» Белгазпромбанка.
Особенности осуществления операции пополнения вклада:
деньги, перечисленные посредством ЕРИП, будут зачислены на счет на следующий рабочий день после осуществления операции;
для пополнения доступны только вклады в белорусских рублях, условиями которых предусмотрено пополнение;
минимальная сумма операции – 0,01 руб., максимальная сумма – 999999 руб.;
вознаграждение за пополнение вкладов не взимается.
Поиск услуги пополнения вкладов Белгазпромбанка в дистанционных каналах оплаты у иных банков Беларуси или платежных сервисах:
Банковские, финансовые услуги → Банки, НКФО → Белгазпромбанк → Пополнение вклада → ввести номер счета по учету вклада (28 символов) и сумму пополнения.
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