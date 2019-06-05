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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОБМЕННИК В ГОМЕЛЕ
14:41 05.06.2019
ОАО «Технобанк» открыло новый пункт обмена валют №123 в Гомеле (ул. Коммунаров, 3).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом обменнике можно совершать валютно-обменные операции; оплачивать по системе «ЕРИП»; погашать кредиты; оплачивать услугу мобильных операторов; обменивать поврежденные банкноты Национального банка Беларуси.
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