БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОБМЕННИК В ГОМЕЛЕ

14:41 05.06.2019 ОАО «Технобанк» открыло новый пункт обмена валют №123 в Гомеле (ул. Коммунаров, 3). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом обменнике можно совершать валютно-обменные операции; оплачивать по системе «ЕРИП»; погашать кредиты; оплачивать услугу мобильных операторов; обменивать поврежденные банкноты Национального банка Беларуси.