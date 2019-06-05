ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.06.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ТЕХНОБАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОБМЕННИК В ГОМЕЛЕ
14:41 05.06.2019

ОАО «Технобанк» открыло новый пункт обмена валют №123 в Гомеле (ул. Коммунаров, 3).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новом обменнике можно совершать валютно-обменные операции; оплачивать по системе «ЕРИП»; погашать кредиты; оплачивать услугу мобильных операторов; обменивать поврежденные банкноты Национального банка Беларуси.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2019
валюта курс
EUR 2.3617
USD 2.0977
RUB 3.2182
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.06.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3648 +0.0031
USD 2.0985 +0.0008
RUB 3.2249 +0.0067
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3600 2.3660
USD 2.0970 2.0990
RUB 3.2180 3.2250
подробнее

Конвертация в банках
на 05.06.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1290
EUR/RUB 73.2000 73.6000
USD/RUB 64.9500 65.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте