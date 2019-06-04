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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО ОВЕРДРАФТУ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТОЧЕК
10:14 05.06.2019
ОАО «БНБ-Банк» изменило процентную ставку по овердрафту для зарплатных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 июня ставка составляет 15,36% для вновь заключенных договоров.
Стоимость овердрафта определяется суммой и сроком его использования, а также годовой процентной ставкой. Например, если взять овердрафт на сумму BYN 50 на 10 дней, то проценты за этот период составят BYN 0,21.
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