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БНБ-БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКУ ПО ОВЕРДРАФТУ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КАРТОЧЕК

10:14 05.06.2019 ОАО «БНБ-Банк» изменило процентную ставку по овердрафту для зарплатных карточек. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 3 июня ставка составляет 15,36% для вновь заключенных договоров. Стоимость овердрафта определяется суммой и сроком его использования, а также годовой процентной ставкой. Например, если взять овердрафт на сумму BYN 50 на 10 дней, то проценты за этот период составят BYN 0,21.