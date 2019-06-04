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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В ДОЛЛАРАХ И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
16:24 04.06.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» с 3 июня изменило процентные ставки по вновь заключаемым договорам срочных банковских вкладов (депозитов) долларах США и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь ставки составляют:

по вкладу «Весомый» в долларах США на срок 3 месяца установлен фиксированный размер процентной ставки 0,9% годовых;

по вкладу «Весомый» в долларах США на срок 6,9 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 1% годовых;

по вкладу «Весомый» в долларах США на срок 12 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 1,75% годовых;

по вкладу «Весомый» в долларах США на срок 18 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 1,8% годовых;

по вкладу «Основательный» в долларах США на срок 24, 36 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 1,8% годовых;

по вкладу «Прогрессивный» в долларах США по периодам хранения 3/6/12/24 месяца установлен фиксированный размер процентной ставки соответственно 0,9%/1%/1,75%/1,8% годовых;

по вкладу «Капитальный» в долларах США на срок 24 месяца, заключенному в ЦБУ банка, установлен фиксированный размер процентной ставки 2,9% годовых;

по вкладу «Капитальный» в долларах США на срок 24 месяца, заключенному посредством услуги Дабрабыт-онлайн, установлен фиксированный размер процентной ставки 3,1% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 3 месяца, заключенному в ЦБУ банка, установлен фиксированный размер процентной ставки 1,5% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 3 месяца, заключенному посредством услуги Дабрабыт-онлайн, установлен фиксированный размер процентной ставки 2% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 6 месяцев, заключенному в ЦБУ банка, установлен фиксированный размер процентной ставки 1,8% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 6 месяцев, заключенному посредством услуги Дабрабыт-онлайн, установлен фиксированный размер процентной ставки 2% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 9 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 1,8% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 12 месяцев, заключенному в ЦБУ банка, установлен фиксированный размер процентной ставки 2,4% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 12 месяцев, заключенному посредством услуги Дабрабыт-онлайн, установлен фиксированный размер процентной ставки 2,6% годовых;

по вкладу «Оптимальный» в долларах США на срок 13/18 месяцев установлен фиксированный размер процентной ставки 2,4% годовых.
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