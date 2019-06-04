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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РУБЛЯХ И ЕВРО В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ
14:55 04.06.2019

ОАО «Белагропромбанк» с 4 июня повысил размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в частности, с указанной даты для вновь заключаемых договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях размер процентной ставки будет составлять: «Стандарт» с фиксированной и переменной процентной ставкой – до 12,6%, «@gro безотзывный», «Максимум» до 12,7% годовых.

Для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада (депозита) в евро размер процентной ставки будет составлять: «Депозитная карта» - 0,4%, «Стандарт» – до 2,0%, «@gro безотзывный» - до 1,9%, «Максимум» - 1,9%, «Максимум плюс» до 2,1% годовых в зависимости от срока хранения.
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