ОАО «Банк Дабрабыт» сделало своим послом белорусского легкоатлета Максима Недосекова, завоевавшего «серебро» на прошлогоднем чемпионе Европы. Контракт с перспективным спортсменом подписан с участием Белорусской федерации легкой атлетики.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в Банке Дабрабыт впервые привлекают спортсмена в качества своего посла. В частности, он станет официальным лицом карточки «Давай-давай» для адептов здорового образа жизни. Кроме того, его миссией станет вдохновлять белорусов заниматься спортом. Сумму контракта в банке не называют, но признаются, что она сопоставима со стоимостью кругосветного путешествия.

«Текущий опыт станет уникальным не только для банка, но и для финансовой сферы. Можно назвать это взаимовыгодным сотрудничеством с социальным подтекстом. Прежде всего, мы хотим поддержать талантливого спортсмена и будем болеть за него на предстоящих соревнованиях. Неслучайно он станет лицом карточки с говорящим названием – «Давай-давай». Но мы также ожидаем, что он сможет своим примером воодушевить других вести активный образ жизни», – подчеркнул председатель правления Банка Дабрабыт Игорь Лихогруд.

Карточка «Давай-давай», лицом которой стал Максим Недосеков, выпускается на платформе Visa Gold и позволяет экономить на здоровом образе жизни. Так, на счет возвращается 1,5% с каждой покупки спортивных товаров и услуг, а 0,75% – за остальные оплаты. Для владельцев предусмотрены скидки в спортивных магазинах, медицинских центрах и на онлайн-площадках. Карточка имеет интересный дизайн с изображением бегущего человечка.

Перечень операций и услуг, входящих в пакет услуг «Давай-давай»:

выпуск карточки Visa Gold Pay Wave сроком действия 3 года;

снятие национальной и иностранной валюты в устройствах банка и банков-партнеров (банки, которым оказывает услуги тот же процессинговый центр, что и банку: ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «СтатусБанк», ЗАО «Абсолютбанк», а также банкоматы ЗАО «Альфа-Банк»);

совершение безналичных операций для оплаты товаров (работ, услуг), в т.ч. в сети интернет и системе «Расчет» (ЕРИП);

просмотр баланса счета и получение выписки в устройствах банка;

подключение и пользование услугой «Дабрабыт-онлайн» (Интернет-Банк, Мобильный Банк);

подключение услуги SMS-оповещение;

подключение и совершение платежей по технологии 3-D Secure;

перевод денег между карточками одного клиента (Р2Р) в «Дабрабыт-онлайн» (за осуществление переводов (Р2Р) между карточками разных клиентов/между карточками разных банков, а также за иные услуги, не входящие в пакет, плата взимается согласно тарифам. Плата за обслуживание пакета может не взиматься в случаях, указанных в тарифах);

установление/изменение лимитов по карточке;

ежемесячная выписка по текущему счету на электронный адрес;

покупка электронных денег Webmoney;

подключение и пользование сервисом Samsung Pay;

возможность пополнения счета через ЕРИП посредством дистанционных каналов обслуживания других банков (интернет-банк, мобильный банк, банкоматы, инфокиоски, и т.д.);

бронирование отелей, авиабилетов, аренда автомобилей;

эксклюзивные предложения, скидки и акции от известных мировых брендов;

участие в мировой программе скидок Мир привилегий Visa;

замена карточки: по истечении срока действия карточки; в течение всего срока действия карточки в связи с изменением фамилии и/или имени латинским написанием, приведением карточки в состояние, непригодное для использования, утратой (хищением) ПИН-кода.

«Банк Дабрабыт не первый год поддерживает развитие спорта в Беларуси. В частности, он выступает партнером Минского полумарафона, а в прошлом году финансово поддержал бегунью Ольгу Мазуренок. Примечательно, что интерес банка направлен на конкретных спортсменов. Это может повысить привлекательность профессионального спорта, стать для атлетов дополнительной мотивацией», – отметил председатель Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский.

Максим Недосеков – 21-летний спортсмен, специализирующийся на прыжках в высоту. Еще юниором он побил 40-летний рекорд на чемпионате Европы в Италии, взяв 2,33 метра. В августе 2018 года прыгун стал серебряным призером чемпионата Европы, а по итогам года назван лучшим легкоатлетом в Беларуси. Во время II Европейских игр в Минске спортсмен будет бороться за золотую медаль.