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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИСТУПИЛ К ВЫПУСКУ ПРЕМИАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК VISA INFINITE
18:00 03.06.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило карточку Visa Infinite – премиальный платежный инструмент, наполненный эксклюзивными сервисами международного класса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, владельцев Visa Infinite ждут исключительные привилегии и уникальные возможности, включающие набор сервисов самого высокого уровня: Lounge Key, консьерж 24/7, полное страхование во время путешествий с лимитом до 1 млн долл. США, в том числе для 5 членов семьи, защита покупок и продленная гарантия, проход в Национальном аэропорту Минск на приоритетной основе, медицинская и информационная поддержка, скидки в торговых точках партнеров Visa по всему миру и множество приятных сюрпризов.
Также владельцы карточек получают доступ к дополнительным бесплатным сервисам банка: выпуск и перевыпуск карточки, снятие наличных денег в банкоматах по всему миру, SMS-информирование, «Интернет-банк» и «М-банкинг». При совершении определенного объема безналичных операций с использованием карточки обслуживание карточки будет абсолютно бесплатным.
Оформить карточку Visa Infinite возможно в четырех валютах (BYN, USD, EUR или RUB) в любом отделении банка на всей территории Беларуси.
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