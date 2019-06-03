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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
16:40 03.06.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменило с 1 июня процентные ставки по вновь принимаемым вкладам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 190 дней в размере 10,84% годовых;
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 95 дней, 190 дней, 395 дней, 3 года в размере 7,79% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в российских рублях «Окно возможностей»: на 95 дней – 4,9%, 190 дней – 5%, 395 дней – 5,9%, 732 дня – 6%;
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в российских рублях «Окно возможностей»: на 95 дней – 2,5%, 190, 395, 732 дня и 3 года – 2,7%.
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