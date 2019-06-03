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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В ТЕХНОБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
15:45 03.06.2019
ОАО «Технобанк» с 1 июня изменило процентные ставки по отдельным банковским вкладам и интернет-депозитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки по вновь заключаемым интернет-депозитам в белорусских рублях «Е-МАКСИМУМ», «Е-ТРИУМФ», «Е-ДУЭТ» и «Е-СОЛО»:
безотзывный интернет-депозит «Е-МАКСИМУМ» - 12,98% годовых;
безотзывный интернет-депозит «Е-ТРИУМФ» - 9,86% годовых;
отзывный интернет-депозит «Е-ДУЭТ» - 7,79% годовых;
отзывный интернет-депозит «Е-СОЛО» - 7,58% годовых.
По вкладам в белорусских рублях «Максимум», «ТРИумф» и «Новая вершина» для физических лиц устанавливаются процентные ставки:
вклад «Максимум» - 12,98% годовых;
вклад «ТРИумф» - 9,86% годовых;
вклад «Новая вершина» - 7,79% годовых.
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