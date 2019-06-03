БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ В ТЕХНОБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

15:45 03.06.2019 ОАО «Технобанк» с 1 июня изменило процентные ставки по отдельным банковским вкладам и интернет-депозитам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки по вновь заключаемым интернет-депозитам в белорусских рублях «Е-МАКСИМУМ», «Е-ТРИУМФ», «Е-ДУЭТ» и «Е-СОЛО»: безотзывный интернет-депозит «Е-МАКСИМУМ» - 12,98% годовых; безотзывный интернет-депозит «Е-ТРИУМФ» - 9,86% годовых; отзывный интернет-депозит «Е-ДУЭТ» - 7,79% годовых; отзывный интернет-депозит «Е-СОЛО» - 7,58% годовых. По вкладам в белорусских рублях «Максимум», «ТРИумф» и «Новая вершина» для физических лиц устанавливаются процентные ставки: вклад «Максимум» - 12,98% годовых; вклад «ТРИумф» - 9,86% годовых; вклад «Новая вершина» - 7,79% годовых.