|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БТА БАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
14:41 03.06.2019
ЗАО «БТА Банк» с 1 июня увеличило размер процентных ставок по вновь оформляемым вкладам физических лиц в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют:
по безотзывному вкладу «Эвридэй» со сроком размещения вклада 16 месяцев до уровня 12,98%;
по безотзывному вкладу «БТА+» со сроком размещения вклада 14 месяцев до уровня 12,98%;
по безотзывному вкладу «РастиVклад» со сроком размещения вклада 13 месяцев до уровня 12,98%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
Курсы в банках
на 03.06.2019
Конвертация в банках
на 03.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте