БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БТА БАНК УВЕЛИЧИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ

14:41 03.06.2019 ЗАО «БТА Банк» с 1 июня увеличило размер процентных ставок по вновь оформляемым вкладам физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составляют: по безотзывному вкладу «Эвридэй» со сроком размещения вклада 16 месяцев до уровня 12,98%; по безотзывному вкладу «БТА+» со сроком размещения вклада 14 месяцев до уровня 12,98%; по безотзывному вкладу «РастиVклад» со сроком размещения вклада 13 месяцев до уровня 12,98%.