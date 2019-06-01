|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|03.06.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СУММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ВКЛАДАМ «ВЫШЕ.NET» И «ВЫШЕ.NET (БЕЗОТЗЫВНЫЙ)» В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ
13:48 03.06.2019
«Приорбанк» ОАО с 1 июня изменило сумму первоначального взноса по вкладам «Выше.net» и «Выше.net (безотзывный)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма первоначального взноса по вкладам «Выше.net» и «Выше.net (безотзывный)» в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online составляет 100 BYN,100 USD и 100 EUR соответственно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 01.06.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2019
Курсы в банках
на 03.06.2019
Конвертация в банках
на 03.06.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте