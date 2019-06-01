БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СУММА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ВКЛАДАМ «ВЫШЕ.NET» И «ВЫШЕ.NET (БЕЗОТЗЫВНЫЙ)» В ПРИОРБАНКЕ ИЗМЕНИЛАСЬ

13:48 03.06.2019 «Приорбанк» ОАО с 1 июня изменило сумму первоначального взноса по вкладам «Выше.net» и «Выше.net (безотзывный)». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма первоначального взноса по вкладам «Выше.net» и «Выше.net (безотзывный)» в интернет-банке и мобильном приложении Prior Online составляет 100 BYN,100 USD и 100 EUR соответственно.