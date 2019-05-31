БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

12:37 03.06.2019 ЗАО «Цептер Банк» с 1 июня изменило ставки по вновь выдаваемым и пролонгируемым вкладам для физических лиц в белорусских рублях «Аккорд+», «Этюд+». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывному вкладу с возможностью пролонгации «Аккорд+» ставка составит 9,8% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN, на 35 дней). По безотзывному вкладу «Этюд+» ставка составит 10,8% годовых (минимальный первоначальный взнос 100 BYN,на 190 дней).