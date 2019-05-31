БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БСБ БАНК СНИЖАЕТ ТАРИФЫ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ПЕРЕВОДАМ

11:46 03.06.2019 ЗАО «БСБ Банк» с 3 июня снижает тарифы по международным переводам. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальный порог комиссии БСБ Банка составит: при международном переводе за счет отправителя в RUB – 15 рублей (снижение с 30 рублей); при международном переводе за счет отправителя в USD – 55 рублей (снижение с 75 рублей); при международном переводе за счет отправителя в EUR – 75 рублей (снижение с 85 рублей).