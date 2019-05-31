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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ НОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
11:06 03.06.2019
ОАО «Технобанк» с 1 июня изменило условия кредитования для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки по кредитным продуктам:
на потребительские нужды «Обыкновенный кредит» и «Обыкновенный кредит online» - 15,36% годовых;
по кредитным карточкам «Классик», «НКЛ», «Талака», «Global Card», «Белкарт Премиум» (Моцная картка) - 15,36% годовых;
на рефинансирование кредитов – 15,36% годовых;
на покупку автомобиля «Кредитный продукт «Поехали!» - 15,36% годовых.
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