БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ НОВЫЕ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ДЛЯ ФИЗЛИЦ

11:06 03.06.2019 ОАО «Технобанк» с 1 июня изменило условия кредитования для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, установлены следующие процентные ставки по кредитным продуктам: на потребительские нужды «Обыкновенный кредит» и «Обыкновенный кредит online» - 15,36% годовых; по кредитным карточкам «Классик», «НКЛ», «Талака», «Global Card», «Белкарт Премиум» (Моцная картка) - 15,36% годовых; на рефинансирование кредитов – 15,36% годовых; на покупку автомобиля «Кредитный продукт «Поехали!» - 15,36% годовых.