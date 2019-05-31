БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК СНИЗИЛ СТАВКУ ПО КРЕДИТУ ФИЗЛИЦАМ НА ПОКУПКУ НЕДВИЖИМОСТИ

10:11 03.06.2019 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июня снизило ставку по кредиту физическим лицам на покупку недвижимости. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по такому кредиту теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 5,3 процентного пункта. Кроме того, с 1 июня аналогичное снижение процентной ставки банк осуществляет и по ряду кредитов на потребительские нужды.