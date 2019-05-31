В связи со вступлением в силу 1 июня 2019 г. Инструкции о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами, утвержденной постановлением правления Национального банка Беларуси №117 от 19.03.2019, расширяются возможности использования корпоративных дебетовых банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белгазпромбанк», при использовании корпоративной карточки возможно:

внесение наличных бел. рублей (в том числе выручки) самостоятельно держателем корпоративной карточки в устройствах самообслуживания и пунктах выдачи наличных (ПВН) банков, а также в кассах РУП «Белпочта»;

получение самостоятельно держателем корпоративной карточки в банкоматах и ПВН банков для последующей выдачи работникам и (или) иным лицам: наличных бел. рублей – для совершения текущих операций, включая расчеты с физ. лицами, расходы, связанные с командировками в пределах РБ и за границу, а также расчеты наличными между юр. лицами, их обособленными подразделениями, ИП с соблюдением предельно допустимого размера расчетов, установленного законодательством; наличной ин. валюты – для осуществления расходов, связанных с командировками за границу;

выдача под отчет денежных средств работникам путем выдачи им корпоративных карточек, обеспечивающих доступ к текущим счетам субъекта хозяйствования в соответствующих валютах: в бел. рублях – для совершения текущих операций, включая расходы, связанные с командировками в пределах РБ и за границу; в ин. валюте – на расходы, связанные с командировками за границу.

В ОАО «Белгазпромбанк» выпуск и обслуживание корпоративных карточек в рамках всех пакетов операций РКО осуществляется бесплатно. За осуществление безналичных расчетов при использовании корпоративной карточки вознаграждение банком не взимается (за исключением индивидуальных платежей по реквизитам, указанным клиентом), а также они не включаются в лимит ежемесячных платежей по пакету операций. По большинству операций с наличными, проводимым при использовании корпоративных карточек, размер вознаграждений значительно ниже, чем при внесении/снятии наличных с текущего счета субъекта хозяйствования.