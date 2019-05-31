ЗАО «МТБанк» и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, финансирование также будет осуществляться за счет привлеченных ресурсов Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в евро и фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ) в долларах США.

Сотрудничество МТБанка с Банком развития Беларуси началось в 2014 году в рамках государственной Программы поддержки малого и среднего бизнеса. За 5 лет сотрудничества МТБанк профинансировал 327 проектов общей стоимостью более 30 млн рублей. Проекты осуществляются в Витебской, Брестской, Гомельской, Минской, Гродненской областях, а также в Минске. Подписанные соглашения позволят клиентам МТБанка воспользоваться кредитными ресурсами в рамках расширенной продуктовой линейки.

Главное новшество в рамках взаимодействия МТБанка с Банком развития – возможность финансирования женского предпринимательства в Беларуси за счет привлеченных ресурсов фонда им. Халифы по развитию предпринимательства (ОАЭ). По данным Национального статистического комитета, предпринимательской деятельностью занимается около 60 тысяч женщин, что составляет 31% от всего населения. Из них 10,5% – собственницы, учредительницы/соучредительницы предприятий; 14,7% – женщины, работающие на индивидуальной основе, и ремесленницы; 74% – индивидуальные предпринимательницы. Одним из основных препятствий к развитию женского предпринимательства называют отсутствие стартового капитала и свободных средств. И появление подобной кредитной линии может стать одним из путей преодоления этого препятствия. Финансирование в рамках этого направления предоставляется в долларах США.

Еще одним важным нововведением стало выделение по инициативе Банка развития отдельной линии финансирования на поддержку проектов социального предпринимательства. Финансирование предоставляется в белорусских рублях и позволит в будущем ускорить развитие этого направления в стране. Кроме того, в рамках генерального соглашения МТБанк сможет оказывать поддержку предприятиям-экспортерам, субъектам малого и среднего бизнеса в регионах, стартап-компаниям.

Финансирование в евро будет предоставляться за счет ресурсов МБРР и направляться на кредитование оборотных и внеоборотных активов предприятий в сфере производства, торговли и услуг. Кредитные ресурсы будут выдаваться на срок до 10 лет на финансирование внеоборотных активов, до 4 лет на финансирование оборотного капитала. Общая сумма финансирования одного субъекта малого и среднего бизнеса за счет средств МБРР – до 2,5 млн евро.

«Поддержка предпринимательства всегда была в фокусе интересов МТБанка. Мы уверены, что сотрудничество с Банком развития Республики Беларусь позволит нам внести вклад в развитие предпринимательства в стране», – сказал председатель правления МТБанка Дмитрий Шидлович.