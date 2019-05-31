Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и «Приорбанк» ОАО создали серию кобрендинговых карточек. Инициатива реализуется в поддержку совместного благотворительного проекта «Семья каждому ребенку». Программа помогает детям с инвалидностью, живущим в домах-интернатах, восстановить контакт с родителями или найти новую семью, а молодым людям с инвалидностью наладить самостоятельную жизнь при поддержке специалистов и волонтеров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект предполагает выпуск ограниченной серии карт Visa Classic, эмитированных в белорусских рублях и действительных в течение четырех лет. Все производственные затраты Приорбанк взял на себя. Будущим держателям карты будут предоставлены бесплатно. При этом следует отметить, что проект реализуется в рамках благотворительной инициативы и каждый желающий может перевести любую сумму в поддержку детей и молодых людей с инвалидностью, проживающих в домах интернатах.

Оформить карточку можно при предъявлении специального купона. Его можно будет получить на некоторых мероприятиях ЮНИСЕФ, а также выиграть в социальных сетях и сообществе в Viber, где представители ЮНИСЕФ обещают устраивать розыгрыши.

Первыми обладателями эксклюзивных карточек с дружной семьей зайчика Юника, героя образовательных и информационных программ ЮНИСЕФ, станут гости мероприятия, посвященного Международному дню защиты детей и 30-летию Конвенции о правах ребенка.

«Выбор из 4 вариантов дизайна карты был непрост – нам нравились все. Мы обратились за помощью к своим подписчикам, участникам сообщества ЮНИСЕФ в Viber. Дизайн с семьей солнечного зайчика стал абсолютным лидером голосования! Так и определился победитель», – прокомментировали в ЮНИСЕФ.

«Мы хотим, чтобы как можно больше наших клиентов стали частью проекта «Семья каждому ребенку» и стараемся сделать это просто и удобно. В Беларуси уже работают наши банкоматы с уникальной функцией сбора благотворительных взносов. Сейчас запускаем серию карт ЮНИСЕФ. Надеемся, что инициатива найдет отклик у клиентов банка и к ней присоединяться люди, которые смогут помогать детям на постоянной основе. Например, подключат в Интернет-банке Prior Online автооплату и будут переводить любую сумму на исполнение детской мечты», – рассказали в Приорбанке.

Сегодня около 10000 детей живут в домах-интернатах по всей Беларуси. Из них 4700 – это дети с инвалидностью и с особенностями психофизического развития. У 70% воспитанников есть родители, которые либо лишены родительских прав, либо не могут самостоятельно заботиться о своих особенных детях по ряду причин. Многие из таких родителей могли бы вернуть детей в семьи, но им нужна помощь.

Проект «Семья каждому ребенку» стартовал в ноябре 2017 года. Уже удалось достичь крупных преобразований в сфере комплексной социальной поддержки детей с инвалидностью. Были изучены условия жизни 10 тысяч детей-сирот и молодых людей с инвалидностью, находящихся в интернатах. Следующий этап — создание и реализация целостной стратегии по возвращению детей в семьи.

Благодаря проекту «Семья каждому ребенку» и новой модели комплексной социальной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, начала работать персональная программа помощи и реабилитации. В ней принимают участие педагоги, медработники и социальные службы. На данный момент ЮНИСЕФ и Приорбанк курируют 350 таких семей в Гомельской области, а в следующие два года планируется охватить еще и семьи в Брестской и Витебской областях.