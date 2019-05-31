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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ БЕЛАРУСБАНКА МОЖНО ОТКРЫТЬ СЧЕТ И ЗАКАЗАТЬ КАРТУ
12:40 31.05.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» обновило мобильное приложение M-Belarusbank.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в новой версии приложения v. 3.8 для ОС Android добавлен раздел «Мои финансы», который состоит из вкладок «СЧЕТА» и «ВКЛАДЫ».
С помощью вкладки «СЧЕТА» можно узнать информацию об активных карточных счетах: номер счета, в том числе в формате IBAN, валюту счета, проверить остаток на начало банковского операционного дня и многое другое. Вы найдете данные о количестве карт, выпущенных к счету, но не добавленных в приложение.
Кроме того, можно без проблем открыть новый счет и заказать карту, а также сформировать выписку на e-mail, если к приложению М-Банкинг привязана хоть одна карта.
На странице «ВКЛАДЫ» отображаются активные и закрытые в течение последних трех месяцев вклады и вся информация о них. Там же можно открыть, закрыть, пополнить Интернет-депозит и заказать по нему выписку на e-mail.
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