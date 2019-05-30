Исполнительный директор ОАО «БНБ-Банк» Михаил Залевский проведет 3 июня прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, задать вопросы можно с 9.00 до 12.00 по номеру (+375 17) 388-84-43.