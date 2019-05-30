ЗАО «Цептер Банк» с 1 июня изменяет процентные ставки по вновь выдаваемым кредитным продуктам «Цептер Авто», «На удачу», «На рефинансирование», «Автокредит Hyundai», «Автокредит Skoda», «Цептер Клуб», «Овердрафт на карточку» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продуктам «Цептер Авто», «На удачу», «На рефинансирование» ставка составит 15,36% годовых.

По продуктам «Автокредит Hyundai» со второго года процентная ставка составит 15,3% годовых (по программе кредитования под 0,01% годовых в первый год).

По продукту «Автокредит Skoda» со второго года процентная ставка составит 15,3% годовых (по программе кредитования под 1,7% годовых в первый год).

По продукту «Цептер Клуб» ставка составит 15,3% годовых.

По продукту «Овердрафт на карточку» ставка составит ставку рефинансирования, увеличенную на 5.3 процентного пункта.