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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЦЕПТЕР БАНК С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ФИЗЛИЦ
15:12 30.05.2019

ЗАО «Цептер Банк» с 1 июня изменяет процентные ставки по вновь выдаваемым кредитным продуктам «Цептер Авто», «На удачу», «На рефинансирование», «Автокредит Hyundai», «Автокредит Skoda», «Цептер Клуб», «Овердрафт на карточку» для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по продуктам «Цептер Авто», «На удачу», «На рефинансирование» ставка составит 15,36% годовых.

По продуктам «Автокредит Hyundai» со второго года процентная ставка составит 15,3% годовых (по программе кредитования под 0,01% годовых в первый год).

По продукту «Автокредит Skoda» со второго года процентная ставка составит 15,3% годовых (по программе кредитования под 1,7% годовых в первый год).

По продукту «Цептер Клуб» ставка составит 15,3% годовых.

По продукту «Овердрафт на карточку» ставка составит ставку рефинансирования, увеличенную на 5.3 процентного пункта.
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