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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ЗЛОТЫХ, ЛАРИ И ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ
12:39 30.05.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 29 мая предоставило возможность открытия и ведения счета в польских злотых, грузинских лари и британских фунтах стерлингов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы открыть расчетный счет, необходимо обратиться в офис БНБ-Банка или открыть счет в интернет-банкинге imbanking.by. При обращении в офис необходим документ, подтверждающий личность (паспорт, вид на жительство).
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