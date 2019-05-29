БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БНБ-БАНКЕ МОЖНО ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ЗЛОТЫХ, ЛАРИ И ФУНТАХ СТЕРЛИНГОВ

12:39 30.05.2019 ОАО «БНБ-Банк» с 29 мая предоставило возможность открытия и ведения счета в польских злотых, грузинских лари и британских фунтах стерлингов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чтобы открыть расчетный счет, необходимо обратиться в офис БНБ-Банка или открыть счет в интернет-банкинге imbanking.by. При обращении в офис необходим документ, подтверждающий личность (паспорт, вид на жительство).