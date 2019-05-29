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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОЧЬЮ 1 ИЮНЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ КАРТОЧЕК НЕКОТОРЫХ БАНКОВ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕРЫВЫ
11:53 30.05.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить плановые технологические работы по обновлению СУБД Oracle на аппаратно-программном комплексе Центра с 2.20 до 3.00 1 июня.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, в связи с этим возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра.
Это может коснуться следующих банков: ОАО «АСБ Беларусбанк»; ОАО «БПС-Сбербанк»; ОАО «Белагропромбанк»; ОАО «Белинвестбанк»; ОАО «Паритетбанк»; ЗАО «Банк «Решение»; ОАО «БНБ-Банк»; ЗАО «БТА Банк»; ЗАО «БСБ Банк»; ОАО «Франсабанк»; ЗАО «Цептер Банк».
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