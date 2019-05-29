БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БНБ-БАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ

10:52 30.05.2019 ОАО «БНБ-Банк» с 29 мая повысило ставки в RUB по депозиту «Верное решение» для частных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 3 месяца ставка составит 6,25% годовых при оформлении в офисе; при оформлении онлайн-депозита - ставка 6,5% годовых.