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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БНБ-БАНКЕ ПОВЫСИЛИСЬ
10:52 30.05.2019
ОАО «БНБ-Банк» с 29 мая повысило ставки в RUB по депозиту «Верное решение» для частных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на срок 3 месяца ставка составит 6,25% годовых при оформлении в офисе; при оформлении онлайн-депозита - ставка 6,5% годовых.
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