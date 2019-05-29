БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ

17:04 29.05.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 29 мая изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки будет составлять: «Стандарт» с фиксированной и переменной процентной ставкой, «@gro безотзывный», «Максимум» до 12,5% годовых.