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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ
17:04 29.05.2019
ОАО «Белагропромбанк» с 29 мая изменяет размер процентных ставок по срочным банковским вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного безотзывного банковского вклада (депозита) размер процентной ставки будет составлять: «Стандарт» с фиксированной и переменной процентной ставкой, «@gro безотзывный», «Максимум» до 12,5% годовых.
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