БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 2%

16:15 29.05.2019 Совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси на 1 мая 2019 г составил 10465 млн руб. Как сообщает Национальный банк, с начала года он снизился на 208,6 млн руб., или на 1,95% (на 1 января 2019 г. он был 10673,3 млн руб.).