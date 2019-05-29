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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СОВОКУПНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ КАПИТАЛ БАНКОВ БЕЛАРУСИ С НАЧАЛА ГОДА СНИЗИЛСЯ ПОЧТИ НА 2%
16:15 29.05.2019
Совокупный размер нормативного капитала банков Беларуси на 1 мая 2019 г составил 10465 млн руб.
Как сообщает Национальный банк, с начала года он снизился на 208,6 млн руб., или на 1,95% (на 1 января 2019 г. он был 10673,3 млн руб.).
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