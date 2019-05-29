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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
15:08 29.05.2019

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» 28 мая на третьем форуме социального бизнеса Беларуси представило новый продукт – «Поддержка социального предпринимательства».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый продукт создан для финансирования субъектов микро-, малого и среднего предпринимательства (МСП), помогающих социальным учреждениям или обеспечивающих занятость социально уязвимых категорий граждан.

Кредитование в рамках нового продукта осуществляется в белорусских рублях на цели финансирования затрат субъектов МСП на приобретение (реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт) основных средств для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Процентная ставка по продукту «Поддержка социального предпринимательства» определяется, как 2/3 ставки рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенная на 3 процентных пункта, что составляет на сегодня 9,67% годовых.

Предоставление кредитных ресурсов субъектам МСП осуществляется непосредственно банками-партнерами.
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