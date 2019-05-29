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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДОЛГОСРОЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОДПИСАЛИ БЕЛАРУСБАНК И MASTERCARD
14:26 29.05.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» и международная платежная система Mastercard заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках соглашения банком при участии платежной системы будет проведен ряд мероприятий, направленных на развитие карточного бизнеса банка: развитие digital-сферы, популяризацию карточных продуктов, эмитируемых на базе платежной системы Mastercard, проведение совместных маркетинговых инициатив.
Беларусбанк и платежная система Mastercard много лет являются партнерами. В линейке карточных продуктов банка широко представлены продукты, эмитированные на базе платежной системы Mastercard: это международные карточки Mastercard Standard, Mastercard Gold, карточные продукты в рамках Клубов «Карт-бланш», «Шчодры», «Бархат», «Персона», а также карта рассрочки «Магнит».
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