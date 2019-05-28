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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) И БРЕСТСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ЛЬГОТНОМ ФИНАНСИРОВАНИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
12:50 29.05.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) и Брестский областной исполнительный комитет заключили соглашение о взаимодействии по вопросам предоставления льготных кредитов субъектам малого предпринимательства области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках программы устанавливается льготная ставка – 1/2 действующей ставки рефинансирования, увеличенной не более чем на 3 п.п. Благодаря этому предприниматели брестского региона смогут получить заемные средства по специальным условиям: на текущий момент – это 8% годовых (при текущем уровне ставки рефинансирования 10%).
Соглашение предусматривает, что средства могут быть направлены на реализацию инвестиционных проектов для действующего бизнеса по следующим направлениям: создание, развитие и расширение производств; реализация экспортно ориентированной и импортозамещающей продукции; производство продукции, направленной на энерго- и ресурсосбережение; внедрение новых технологий.
«Поддержка субъектов малого предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности нашего банка. Именно в Брестской области, с учетом ее географического месторасположения, сконцентрировано значительное число предприятий малого бизнеса. Достаточно широкая сеть точек продаж банка в данном регионе будет способствовать более активному продвижению программы и предоставит предпринимателям дополнительную возможность финансирования своих проектов по льготной ставке», – отметил заместитель председателя правления банка ВТБ (Беларусь) Павел Мандрыка.
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