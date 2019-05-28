БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) С 1 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЮТСЯ ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ

11:46 29.05.2019 В ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) на основании постановления правления Национального банка Беларуси №117 от 19.03.2019 «О порядке ведения кассовых операций и расчетов наличными денежными средствами», вступающего в силу с 1 июня 2019 года, изменяются используемые в Банке ВТБ (Беларусь) формы документов для целей валютного контроля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменяются следующие документы: форма заявления на взнос наличной иностранной валюты; форма заявления на получение наличной иностранной валюты. Соответствующие изменения будут внесены в формы электронных документов, формируемых в системах дистанционного банковского обслуживания «Интернет-банк» и «Клиент-банк», а также будет актуализирована База знаний по вопросам валютного контроля (раздел «Валютный контроль» - «Операции с наличной иностранной валютой») 01.06.2019 на интернет-сайте банка на страницах «Малому бизнесу» и «Корпоративным клиентам».