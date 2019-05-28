ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
29.05.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 293-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЗЫВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
10:34 29.05.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» с 28 мая предлагает физическим лицам оформить срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Универсальный» с переменной процентной ставкой в иностранной валюте.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой осуществляется в офисах банка в долларах США, евро, российских рублях на сроки 12 и 24 месяца.

Минимальная первоначальная сумма вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой: 100 долларов США/евро, 6000 российских рублей.

Процентная ставка по вкладу (депозиту) «Универсальный» с переменной процентной ставкой складывается из размера базового показателя и положительной, нулевой или отрицательной маржи в виде процентных пунктов. Для определения размера переменной процентной ставки по вкладу (депозиту) используется базовый показатель, исходя из валюты вклада (депозита):

для вкладов в долларах США – ставка Libor для долларов США на срок 3 месяца,

для вкладов в евро – ставка Euribor на срок 3 месяца;

для вкладов в российских рублях – ставка MosPrime на срок 3 месяца.

Размер процентов по вкладу изменяется (устанавливается) ежеквартально.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 29.05.2019
валюта курс
EUR 2.3262
USD 2.0797
RUB 3.2221
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 28.05.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3262 -0.0004
USD 2.0797 +0.0018
RUB 3.2221 -0.0021
все курсы архив

Курсы в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3260 2.3300
USD 2.0830 2.0870
RUB 3.2100 3.2230
подробнее

Конвертация в банках
на 29.05.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1150 1.1180
EUR/RUB 72.1800 72.6000
USD/RUB 64.6500 65.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте