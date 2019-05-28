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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ ОТЗЫВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ВКЛАД «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ» С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ
10:34 29.05.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 28 мая предлагает физическим лицам оформить срочный отзывный банковский вклад (депозит) «Универсальный» с переменной процентной ставкой в иностранной валюте.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открытие вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой осуществляется в офисах банка в долларах США, евро, российских рублях на сроки 12 и 24 месяца.
Минимальная первоначальная сумма вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой: 100 долларов США/евро, 6000 российских рублей.
Процентная ставка по вкладу (депозиту) «Универсальный» с переменной процентной ставкой складывается из размера базового показателя и положительной, нулевой или отрицательной маржи в виде процентных пунктов. Для определения размера переменной процентной ставки по вкладу (депозиту) используется базовый показатель, исходя из валюты вклада (депозита):
для вкладов в долларах США – ставка Libor для долларов США на срок 3 месяца,
для вкладов в евро – ставка Euribor на срок 3 месяца;
для вкладов в российских рублях – ставка MosPrime на срок 3 месяца.
Размер процентов по вкладу изменяется (устанавливается) ежеквартально.
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