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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЫЯВЛЕНО НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ГИБЕЛИ РЫБЫ НА РАЗЛИЧНЫХ ВОДОЕМАХ
10:20 29.05.2019
В Беларуси за последние дни выявлено несколько фактов гибели рыбы на различных водоемах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, причины гибели рыбы на водоемах в Витебской, Могилевской и Минской областях выясняют компетентные органы. Погибшую рыбу обнаружили на озере Званом в Полоцком районе, мелиорированном участке реки Поточанка в Докшицком районе, водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском районе, обводном канале у деревни Ялча в Червенском районе и Дзержинском водохранилище.
Во всех случаях отобраны пробы воды для исследования ее на наличие загрязняющих веществ, рыба будет направлена на ветсанэкспертизу. Для получения результатов анализов понадобится несколько дней, сейчас идет сбор и утилизация рыбы.
Там, где имеются основания полагать, что загрязнение и гибель рыбы произошли по причине проведения сельхозработ на прилегающих к водным объектам участках, вызваны следственно-оперативные группы. Так, например, на берегу реки Поточанка инспекторы обнаружили место с выжженной травой и пожелтевшими деревьями, возможно, это последствия слива в воду каких-либо химикатов.
Согласно Водному кодексу применять удобрения и химические средства защиты растений на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии водных объектов запрещено. На это еще раз будет обращено внимание руководителей всех сельхозпредприятий.
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