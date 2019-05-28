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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ВЫПУСТИЛ ПЛАТИНОВУЮ КАРТОЧКУ ДЛЯ БИЗНЕСА
16:44 28.05.2019

«Приорбанк» ОАО выпустило премиальную корпоративную карточку Visa Platinum Business для руководителей и сотрудников компаний.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карточки оформляются на 3 года в четырех валютах – долларах, евро, белорусских и российских рублях. Visa Platinum Business поддерживает технологию бесконтактной оплаты покупок, рассчитываться и снимать наличные по ней можно в 170 странах мира.

При оформлении карточки владелец получает трехлетнюю страховку, покрывающую 90 дней пребывания за границей ежегодно. При этом выдается договор страхования.

Предусмотрена также бесплатная медицинская и юридическая поддержка за рубежом. Консультацию можно получить на русском языке в любое время. В случае потери или кражи карточки можно экстренно запросить временный дубликат или наличные – их доставят курьером в течение дня.

Кроме этого, для держателей Visa Platinum Business доступны приоритетный проход в национальном аэропорту «Минск» и посещение бизнес-залов аэропортов по всему миру. По карточке можно забронировать проживание со скидкой в более чем 900 отелях, где принимают только «по приглашению». Также предусмотрены скидки и манибэк по программам лояльности Приорбанка.

«Появление «платиновой» карточки для бизнеса открывает новые возможности для топ-менеджеров и сотрудников. В ней совмещены возможность корпоративной карты и привилегии топового «пластика» — от оплаты товаров, таможенных платежей, получения наличных до сервиса премиального уровня», – отметили в Приорбанке.
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