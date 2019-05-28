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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИСЫ ДБО АЛЬФА-БАНКА (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ЮРЛИЦ И ФИЗЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ В НОЧЬ С 28 ДО 29 МАЯ
15:57 28.05.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) проведет технологические работы с 22.30 28 мая до 3.00 29 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будут недоступны сервисы:
для физических лиц: «Альфа-Клик» и InSync (включая платежи ЕРИП); платежные терминалы (ПСТС); платежи в ЕРИП в пользу Альфа-Банка (пополнение счетов, погашение кредитов). Возможны кратковременные задержки в доставке сообщений в системе SMS-оповещения;
для юридических лиц: «Альфа-Клиент», «Альфа-Клиент Online», «Альфа-Бизнес Мобайл», «Альфа-Бизнес Онлайн», «Альфа-Бизнес Мобайл 2.0», «Альфа-Выручка».
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