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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ МТБАНКА ПРОЙДЕТ 30 МАЯ
09:19 28.05.2019

Общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк» состоится 30 мая.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания рассмотрение результатов самооценки эффективности деятельности Наблюдательного совета ЗАО «МТБанк», его членов за 2018 год,

Кроме того, будут обсуждаться результаты внутренней оценки эффективности деятельности правления МТБанка за 2018 год.
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