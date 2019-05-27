MTBankFX – самая крупная банковская форекс-площадка Беларуси – открывает для своих клиентов возможность работать на платформе MetaTrader 4. Одной из самых популярных и протестированных трейдинговых платформ в мире, которая позволяет пользоваться готовыми торговыми советниками, индикаторами, котировками, графическими инструментами, а также проводить пробный технический анализ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «МТБанк», за много лет существования на рынке эта система заслужила доверие большого числа трейдеров по всему миру. Платформа МТ4 технически простая и удобная, благодаря этому трейдер с любым уровнем подготовки может быстро начать торговать на рынке Форекс.

«Решение о запуске второй торговой платформы стал довольно серьезным шагом. Тем не менее, мы всегда идем навстречу пожеланиям и запросам наших клиентов, стремимся предоставить им выбор и обеспечить максимальную эффективность инвестиций. Так, работа на MetaTrader 4 и JForex позволит клиентам одновременно открывать разные типы аккаунтов и пользоваться разными инструментами. На MТ4 можно будет работать, например, с валютными парами, а на JForex – торговать акциями. В результате, клиенты расширят возможности инвестирования, диверсифицируют риски. Уверен, действующие клиенты по достоинству оценят эту возможность, а новым это позволит решиться на работу на рынке Форекс», - отметил начальник управления инвестиционного бизнеса Александр Приходько.

Терминал MetaTrader 4 обладает всем необходимым для торговли функционалом: широкий спектр инструментов, удобный и интуитивно понятный интерфейс, наличие готовых торговых советников и индикаторов. Главным преимуществом платформы МТ4 является ее безопасность: обмен информацией между клиентом, терминалом и серверами платформы шифруется 128-битными ключами.