ОАО «Белгазпромбанк» и Международный банк экономического сотрудничества заключили рамочное соглашение о финансировании внешнеэкономических проектов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, 23 мая 2019 года в рамках созданной договорной инфраструктуры реализована пилотная сделка – Белгазпромбанк привлек у Международного банка экономического сотрудничества долгосрочные ресурсы в объеме 10 млн евро.

Как отметил заместитель председателя правления Белгазпромбанка Сергей Шабан по итогам успешного закрытия первой сделки, установление сотрудничества с многосторонним институтом развития расширяет доступный банку инструментарий поддержки торговли и будет способствовать росту привлекательности финансирования, предоставляемого банком белорусским предприятиям на реализацию внешнеэкономических проектов.

В рамках соглашения ОАО «Белгазпромбанк» сможет профинансировать экспортно-импортные сделки между резидентами Беларуси и странами-участницами Международного банка экономического сотрудничества. За счет ресурсов, привлекаемых с использованием нового инструмента, Белгазпромбанк будет оказывать поддержку, прежде всего, своему целевому клиентскому сегменту – компаниям малого и среднего бизнеса.